مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بيوبيل المرضى وكبار السن وذوي الهمم والعاملين بالصحة والمتطوعين لخدمتهم

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس الاحتفال بيوبيل المرضى، وكبار السن، وذوي الهمم، والعاملين بالصحة، والمتطوعين لخدمتهم، وذلك بكاتدرائية سان مارك، بشبرا.

شارك في الصلاة المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والأخويات، والجمعيات، والأنشطة الكنسية التي تخدم المحتفى بهم.

تضمن اليوم التعريف بالقديس كارلو أكوتيس الحاضر من خلال زخائره، والاحتفال بصلاة القداس الإلهي، الذي تضمن منح سر مسحة المرضى لجميع الحضور، وكذلك البركة الرسولية مصحوبة بالغفران الكامل.

وسبق الذبيحة الإلهية حفل تكريم جميع المشاركين الذي يقومون بهذه الخدمة، المليئة بالمحبة والرحمة، كما تشكر المطرانية اللاتينية بمصر، جميع أعضاء لجنتي اليوبيل، والشباب، الذين ساهموا في إعداد اليوم، لما بذلوه من مجهودات كبيرة.