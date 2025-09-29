قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
أخبار البلد

الأنبا توما يترأس صلاة المناولة الاحتفالية بكنيسة مار جرجس بالنجيلة

الأنبا توما حبيب
الأنبا توما حبيب
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالنجيلة.

قداس المناولة الاحتفالية 

جاء ذلك بمشاركة الأب أندراوس رفعت، راعي الكنيسة، حيث أقيمت الذبيحة الإلهية بالتزامن مع عيد الصليب المقدس، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة عن سر الإفخارستيا، كسر الاتحاد بالمسيح، مشجعًا أبناء وبنات المناولة الاحتفالية على النمو في الحياة الروحية، والمواظبة على القداسات الإلهية، والعيش بقداسة ومحبة.

وقال الأب المطران في عظته: إننا اليوم نحتفل بثلاثة أعياد: الأول هو يوم الاحد هو عيد، والثاني: عيد الصليب، والثالث: المناولة الاحتفالية، قائلًا: الكنيسة تحتفل بعيد رفع الصليب المقدس لمدة ثلاثة أيام لعدة أسباب تاريخية وروحية، ذكرى اكتشاف الصليب المقدس، وروى قصة الإمبراطورة القديسة هيلانة، أم الإمبراطور قسطنطين، التي وجدت خشبة الصليب المقدس حوالي سنة 326م بعد بحث طويل في أورشليم، وصار هذا اليوم عيدًا عظيمًا للكنيسة، والثانية ذكرى رفع الصليب على يد الإمبراطور هرقل بعد أن استولى الفرس على خشبة الصليب حوالي سنة 614م، أُعيدت في عهد الإمبراطور هرقل سنة 628م، ورفعها في أورشليم بموكب احتفالي عظيم.

الكنيسة رتّبت أن يُحتفل بهذه المناسبة أيضًا، امتداد العيد ثلاثة أيام، فالكنيسة اعتادت أن تمد الأعياد الكبرى ثلاثة أيام كنوع من التعظيم والفرح، مثل: عيدي الميلاد، والغطاس.

اليوم الأول: يركّز على اكتشاف الصليب، اليوم الثاني: يركّز على رفعه في أورشليم على يد هرقل، اليوم الثالث: ختام الفرح، والاحتفال ببركة الصليب كرمز النصرة والخلاص.

وأخيرًا البُعد الروحي فالصليب هو سرّ خلاصنا، وموضع فخر الكنيسة (أما نحن فمفتخرون بصليب ربنا يسوع المسيح)، لذلك يُطيل الاحتفال به، ليُعاش معنى الفرح بالخلاص، والنصرة على الموت، والخطية.

الأنبا توما حبيب الكاثوليك قداس المناولة الاحتفالية

