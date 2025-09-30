قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بـ "سبك الأحد" بالمنوفية
اعتماد المخطط الاستراتيجي لثلاث قرى بمركز سمالوط بالمنيا
أحمد حسن: ما تردد عن غضب الزمالك من تهنئة حسام عبد المجيد للاعبي الأهلي غير صحيح
راكبين بشبابيك العربية في زفة.. القبض على شخصين عرضا حياة أطفال للخطر
الحكومة الأمريكية تصادر 14 قطعة أثرية مصرية مهربة بينها تمثال قيمته 6 ملايين دولار
طقس مشمس نهارا ومعتدل ليلًا.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المنشآت التعليمية بقرية سبك الأحد بالمنوفية
أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 30-9-2025 والقنوات الناقلة
سرايا القدس تهاجم الاحتلال شمال غزة بقذائف الهاون النظامي
أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة النيابية.. مجلس الشيوخ يجتمع 15 يومًا فقط قبل انتهاء مدته
195 فرصة عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 1800 درهم
المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
رئيس الكنيسة الأسقفية يفتتح احتفالية مرور 100 عام على مركز بولاق للمشغولات اليدوية

ميرنا رزق

أفتتح المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، احتفالية مرور 100 عام على تأسيس مركز بولاق للمشغولات اليدوية، بحضور المطران الدكتور منير حنا، مدير المركز المسيحي الإسلامي، ورئيس الأساقفة الشرفي، والعميد هاني شنودة راعي كاتدرائية جميع القديسين.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد رئيس الأساقفة سامي فوزي أن رؤية الكنيسة هي “كنيسة حية لمجتمع أفضل”، موضحًا أن الحياة الحقيقية للكنيسة لا تنفصل عن دورها في خدمة الناس والوقوف بجانبهم في مختلف احتياجاتهم. وشدد على أن هذه الرؤية لن تتحقق إلا من خلال العمل المشترك، وتقديم الخدمات التي تمس حياة الأفراد اليومية، سواء في التعليم أو التدريب أو المشروعات التنموية، مؤكدًا أن الكنيسة تؤمن بأن رسالتها الروحية تسير جنبًا إلى جنب مع رسالتها المجتمعية لبناء إنسان متكامل.

وشارك المطران منير عن بداية إنشاء مركز بولاق، إذ كان أول مركز اجتماعي تابع للكنيسة في منطقة بولاق أبو العلا، وكان الهدف من تأسيسه هو التنمية وتمكين الناس من خدمة أنفسهم. وأكد أن هذا العمل يعكس رسالة الإنجيل، التي تدعونا لمساندة من حولنا بما نملكه من قدرات وإمكانات. فخدمة التنمية تعد امتدادًا طبيعيًا ومكملًا لرسالة الكنيسة الروحية.

حضر اليوم القس الكنن مدحت صبري راعي كنيسة القديس مرقس الأسقفية بمنوف، القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر ،القس الدكتور ياسر كوكو مساعد المطران بالخدمة السودانية، القس إيميل نبية راعي كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية بمصر القديمة، القس سمير داود راعي كنيسة رئيس السلام الأسقفية بمدينة السلام، وسلوى صبري مدير قطاع التنمية بالابروشية.

وفي ختام الاحتفال، تم تكريم العاملين بالمركز تقديرًا لجهودهم المتواصلة وتفانيهم في أداء عملهم، حيث جاء هذا التكريم اعترافًا بمساهماتهم المتميزة ودورهم الفعّال في نجاح أنشطة المركز وخدمة المجتمع.

الجدير بالذكر إن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (ابيسكوكير) هى الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-9-2025

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك في القمة 131

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ارشيفية

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس بالدقهلية

أرشيفية

مبيعرفش يعوم.. مصرع عامل غرقا فى نهر النيل بمنشأة القناطر

صورة أرشيفية

إصابة 17 شخصا في حادث تصادم ميكروباص بالشرقية

بخصر منحوت.. هيدي كرم تخظف الأنظار بجمبسوت لامع

اعتلال عضلة القلب .. ما أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب؟

بورش 911 تتصدر مبيعات السيارات في هذه الدولة فقط

هوندا تصنع أول موتوسيكل على شكل «بوكيمون»

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

