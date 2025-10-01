مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

بعد اكتشاف إصابة عدد من الطلاب في المدارس بمرض جلدي يعرف بمتلازمة الرجل والقدم والفم، حذرت طبيبة من تناول ادوية معينة في حال الاصابة.

حرصت الدكتورة رانيا لطيف، طبيبة الأطفال، على توعية الآباء والأمهات بالفيروس المنتشر حديثًا المعروف بـ متلازمة اليد والقدم والفم (HFMD).

وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "عايزة كل الناس تفهم الكلام ده، لأنك ممكن تنقذ بيه حياة طفل. بالنسبة لموضوع الفيروس المنتشر جدًا اليومين دول عند الأطفال، بييجي بسخونية، وقُرَفَة، وحبوب في الجلد مليانة ميه".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي…

https://youtube.com/shorts/9dE21AiiEZ0?si=PMYIMlzicEaVUR8r