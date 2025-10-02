علي السيد: عدم تهجير الفلسطينيين أهم ما تتضمنه خطة ترامب للسلام في غزة

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد في مدينة غزة ويواصل إجبار الفلسطينيين على تركها.

وـضاف علي السيد، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "إسرائيل تمارس أبشع أنواع الإبادة الجماعية في غزة".

وأشار إلى أن خطة ترامب للسلام في غزة، مزجت بين المطالب المصرية والعربية، والمطالب الإسرائيلية، لافتا إلى أن أهم ما يوجد فيها، هو "عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

ولفت علي السيد إلىة أن خطة ترامب لا يوجد بها أطر زمنية للانسحاب الإسرائيلي من غزة.