عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
علي السيد: عدم تهجير الفلسطينيين أهم ما تتضمنه خطة ترامب للسلام في غزة
قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات
انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب
إسرائيل تقتاد سفنًا من «أسطول الصمود» إلى موانئ خفية وسط تنديد دولي متصاعد | فيديو وصور
أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية
اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

علي السيد: عدم تهجير الفلسطينيين أهم ما تتضمنه خطة ترامب للسلام في غزة

علي السيد
علي السيد
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن  جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد في مدينة غزة  ويواصل إجبار الفلسطينيين على تركها.

وـضاف علي السيد، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "إسرائيل تمارس أبشع أنواع الإبادة الجماعية في غزة".

وأشار إلى أن خطة ترامب للسلام في غزة، مزجت بين المطالب المصرية والعربية، والمطالب الإسرائيلية، لافتا إلى أن أهم ما يوجد فيها، هو "عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

ولفت علي السيد إلىة أن خطة ترامب لا يوجد بها أطر زمنية للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل اخبار التوك شو

