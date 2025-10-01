أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حركة حماس لن تكون موجودة في حكم قطاع غزة مرة أخرى في مرحلة ما بعد انقضاء حرب غزة المتواصلة حتى الآن، موجهًا انتقادات لما قامت به الحركة في السابع من أكتوبر 2023، المعروفة باسم عملية «طوفان الأقصى».

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «حركة حماس منذ تأسيسها لم تخدم إلا مصالحها وأنا قلت هذا الكلام مليون مرة من قبل»، مضيفًا أن «كل ما قامت به حركة حماس ليس في صالح الشعب الفلسطيني ولا تخدم مصالحه».

وتساءل قائلًا: «هل حركة حماس في عملية 7 أكتوبر خدمت الشعب الفلسطيني؟ خدموه ولا أبادوه؟»، مُعلقًا: «أبادوه طبعًا».

وتحدث موسى عن أن حركة حماس الآن ليست حركة حماس قبل ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن حماس تم تدمير قوتها العسكرية بنسبة 90% وتم استهداف أغلب قادتها.

وأضاف أن «حركة حماس لا تمتلك الآن القدرة على تنفيذ عملية كبرى مثل 7 أكتوبر لأن إسرائيل دمرت قوتها العسكرية بشكل كبير.

وتابع قائلًا: «حركة حماس حينما نفذت عملية 7 أكتوبر لم تفكر إلا في نفسها.. ولم يفكروا في الأسوأ.. والشعب الفلسطيني هو من دفع الثمن».

وقال موسى إن «بنيامين نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار ولا حركة حماس تريد وقف إطلاق النار لأنها تعمل من أجل مصلحتها».

وأوضح قائلًا: «نتنياهو لا يهمه حياة الرهائن الإسرائيليين ويبحث عن مصالحه الشخصية وهو يخشى المحاكمة إذا توقفت الحرب فهو هدفه حماية نفسه».

واستطرد قائلًا: «حركة حماس مش هتحكم غزة تاني.. الموضوع خلصان.. سيب غزة لأهلها.. سيب غزة للناس الغلابة».

ورأى موسى أنه «لا يوجد شخص فلسطيني واحد يوافق على أن تستمر حركة حماس في الحكم سواء داخل فلسطين أو خارجها».