قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 تعليمات عاجلة للمدارس|ماذا قررت التعليم لحل أزمة تأخر تسليم الكتب للطلاب؟
مش بالمزاج.. فيفا يرد على تصريحات ترامب بشأن كأس العالم 2026
وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها
توقف مؤقت لخدمات الاتصالات فجر الخميس.. "تنظيم الاتصالات" يعلن السبب والتوقيت
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حركة حماس لن تكون موجودة في حكم قطاع غزة مرة أخرى في مرحلة ما بعد انقضاء حرب غزة المتواصلة حتى الآن، موجهًا انتقادات لما قامت به الحركة في السابع من أكتوبر 2023، المعروفة باسم عملية «طوفان الأقصى».

وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «حركة حماس منذ تأسيسها لم تخدم إلا مصالحها وأنا قلت هذا الكلام مليون مرة من قبل»، مضيفًا أن «كل ما قامت به حركة حماس ليس في صالح الشعب الفلسطيني ولا تخدم مصالحه».

وتساءل قائلًا: «هل حركة حماس في عملية 7 أكتوبر خدمت الشعب الفلسطيني؟ خدموه ولا أبادوه؟»، مُعلقًا: «أبادوه طبعًا».

وتحدث موسى عن أن حركة حماس الآن ليست حركة حماس قبل ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن حماس تم تدمير قوتها العسكرية بنسبة 90% وتم استهداف أغلب قادتها.

وأضاف أن «حركة حماس لا تمتلك الآن القدرة على تنفيذ عملية كبرى مثل 7 أكتوبر لأن إسرائيل دمرت قوتها العسكرية بشكل كبير.

وتابع قائلًا: «حركة حماس حينما نفذت عملية 7 أكتوبر لم تفكر إلا في نفسها.. ولم يفكروا في الأسوأ.. والشعب الفلسطيني هو من دفع الثمن».

وقال موسى إن «بنيامين نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار ولا حركة حماس تريد وقف إطلاق النار لأنها تعمل من أجل مصلحتها».

وأوضح قائلًا: «نتنياهو لا يهمه حياة الرهائن الإسرائيليين ويبحث عن مصالحه الشخصية وهو يخشى المحاكمة إذا توقفت الحرب فهو هدفه حماية نفسه».

واستطرد قائلًا: «حركة حماس مش هتحكم غزة تاني.. الموضوع خلصان.. سيب غزة لأهلها.. سيب غزة للناس الغلابة».

ورأى موسى أنه «لا يوجد شخص فلسطيني واحد يوافق على أن تستمر حركة حماس في الحكم سواء داخل فلسطين أو خارجها».

حركة حماس قطاع غزة أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

محكمة

تجديد حبس شخص نصب على المواطنين بالقاهرة

المتهم

بيبيع سجاير للطلبة.. القبض على صاحب محل أمام مدرسة بالشرابية

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء بلوجر شراء العملات الأجنبية من المسافرين بأقل من سعرها بأحد الموانئ

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

معلومة مش هتصدقها.. أضرار الكمون وهؤلاء الممنوعون منه

الكمون
الكمون
الكمون

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

المدارس
المدارس
المدارس

شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد