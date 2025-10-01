هشام مهنا: اضطررنا لإغلاق مقر الصليب الأحمر في غزة بسبب غياب الضمانات الأمنية

قال الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إن القرار الأخير بإغلاق المقر الرئيسي للجنة في مدينة غزة جاء نتيجة تصاعد العمليات العسكرية ووصولها إلى مئات الأمتار فقط من مقر اللجنة، في ظل غياب أي ضمانات أمنية لحماية فرقها العاملة هناك.

وأكد في تصريحات مع الإعلاميين كريم حاتم وأمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا المقر ظل لعقود قاعدة عمل إنساني بارزة، لكن التصعيد المتواصل جعل استمرارية العمل من داخله أمرًا غير ممكن.

وتابع، أن فرق الصليب الأحمر كثفت جهودها خلال الفترة الماضية للوقوف بجانب المدنيين والمؤسسات الطبية، حيث تم إرسال سبع شحنات طبية إلى مستشفيات غزة، من بينها مجمع الشفاء الطبي، المستشفى الأهلي العربي، ومستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح أن اللجنة ساهمت أيضًا في تزويد مزوّدي خدمات المياه والصرف الصحي بأدوات حرجة، مثل خزانات المياه ووسائل تنقية الشرب، مشددًا على أن الالتزام الإنساني للجنة قائم رغم كل الظروف.

وذكر، أنّ تعليق العمل المباشر في شمال القطاع لا يعني التخلي عن المدنيين أو الطواقم الطبية، حيث تواصل اللجنة دعمها وتنسيقها مع الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، فضلًا عن استمرار الجهود في جنوب القطاع رغم صعوبة الأوضاع هناك.

وأوضح أن اللجنة تتلقى يوميًا مئات الاتصالات من مدنيين عالقين وسط القتال، وأنها تبذل كل جهد ممكن لتأمين ممرات آمنة لهم متى ما أتيحت الظروف، إلى جانب الاستمرار في إرسال شحنات طبية كلما حصلت على الضوء الأخضر من السلطات الإسرائيلية.

