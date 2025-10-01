قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توقف مؤقت لخدمات الاتصالات فجر الخميس.. "تنظيم الاتصالات" يعلن السبب والتوقيت
وزارة العدل: تصريحات الوزير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي اجتزأت من سياقها
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات

غزة
غزة
محمود محسن

أكد الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، أنه من الخطأ أن ترفض حركة حماس المبادرة السياسية المطروحة، ناصحًا إياها بالموافقة عليها من حيث المبدأ، مع إبداء ملاحظات وتحفظات خلال النقاشات المقبلة، معتبرًا أن هذه الاستراتيجية ستفتح مجالًا أوسع للعمل والمناورة.

وأضاف  في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ العرب أيضًا أمامهم فرصة لمقارنة ما جرى في اجتماع البيت الأبيض عندما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادرة، وما حدث من تغيير في مضمونها بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات قد تكون موجَّهة ضد العرب أو مضللة لهم، ومن هنا يأتي دورهم في متابعة تفاصيل المبادرة بدقة وتدقيق.

وتابع، أن حماس لديها قيادة سياسية تتحرك بين الدوحة والقاهرة للتعامل مع الوسطاء بشأن التطورات المتعلقة بغزة، وهذه القيادة، وفق تقديره، لا تتخذ قراراتها منفردة قبل التشاور مع الداخل في القطاع، حيث يظل القرار النهائي مرهونًا بالموافقة الداخلية.

وأكد عمرو أن الوسطاء الأساسيين، وعلى رأسهم مصر وقطر، يتعاملون مباشرة مع قيادة حماس السياسية، مشددًا على أن التجارب السابقة أثبتت أن القرارات التي تُتخذ في الخارج لا تدخل حيّز التنفيذ إلا بعد اعتمادها من قيادة الداخل.

نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني حماس البيت الأبيض الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

ترشيحاتنا

الألماس

اكتشاف ألماس نادر يكشف أسرار أعماق الأرض.. ما القصة؟

«رعاية الكنغر».. كيف يعزز التلامس الجلدي نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين؟

«بطريقة الكنغر».. كيف يعزز التلامس الجلدي نمو الدماغ لدى الأطفال المبتسرين؟

محمد صلاح

لفتة إنسانية مؤثرة من محمد صلاح تجاه مشجعة كريستال بالاس.. ماذا فعل؟

بالصور

ظهور مرض جديد في المدارس.. كيف تحمى الأطفال منه |إليك طرق الوقاية

المدارس
المدارس
المدارس

شبيهة رولزرويس.. اطلاق زيكر 9X موديل 2026 بقوة خارقة و قيادة ذاتية

زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026
زيكر 9‏X‏ موديل 2026

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد