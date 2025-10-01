نتنياهو: سفن أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أي ظرف

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ سفن أسطول الصمود لن تصل إلى قطاع غزة تحت أي ظرف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن محمود سلامة، وهو مواطن إسرائيلي كان مسجونا في الأردن لنحو ثلاثة أشهر، قد أُعيد إلى إسرائيل وسُلّم إلى منسق شؤون أسرى الحرب والمفقودين.

ووفقًا لبيان المكتب، وبعد اتصالات جرت خلال الأشهر الأخيرة بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الخارجية والشرطة، نُقل من الأردن إلى إسرائيل عبر معبر نهر الأردن. وسيخضع سلامة لفحوصات طبية، وسيُستجوب، وسيلتقي بعائلته. وتحقق قوات الأمن في ملابسات الحادث.