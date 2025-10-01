مكتب نتنياهو: إطلاق سراح إسرائيلي من سجن في الأردن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن محمود سلامة، وهو مواطن إسرائيلي كان مسجونا في الأردن لنحو ثلاثة أشهر، قد أُعيد إلى إسرائيل وسُلّم إلى منسق شؤون أسرى الحرب والمفقودين.

ووفقًا لبيان المكتب، وبعد اتصالات جرت خلال الأشهر الأخيرة بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الخارجية والشرطة، نُقل من الأردن إلى إسرائيل عبر معبر نهر الأردن. وسيخضع سلامة لفحوصات طبية، وسيُستجوب، وسيلتقي بعائلته. وتحقق قوات الأمن في ملابسات الحادث.

ومن جانب آخر.. قال مصدر فلسطيني مقرب من قيادة حركة حماس الأربعاء إن مسؤولي الحركة يريدون تعديلات على البنود المتعلقة بنزع السلاح في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة.

ذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور حساسة، إن مفاوضي حماس أجروا مناقشات الثلاثاء مع مسؤولين مصريين وأتراك وقطريين في الدوحة، مضيفا أن الفصيل يحتاج إلى "يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر" للرد.