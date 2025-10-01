أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية جهزت مخيمات لأهالي غزة داخل القطاع، بالإضافة إلى إنشاء 7 مخابز من أجل الفلسطينيين، دون أن تأخذ مالًا من أحد متسائلًا: "طيب حد عمل ربع اللي عملناه؟".

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اللجنة المصرية تواصل عملها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المخيم الواحد الذي يحتاج إلى عدة شهور ليُنجز في أماكن أخرى، يتم إنجازه في أيام داخل غزة، حتى يتم إنقاذ الأهالي قبل دخول الشتاء.

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل بجهد كبير داخل القطاع، حيث توجد معدات مصرية، بينما اللجنة المصرية في غزة لا يحميها أحد سوى أهالي غزة أنفسهم.

وأوضح أن رفع العلم المصري داخل القطاع يمنح الأهالي شعورًا بالأمان، إذ يجتمعون تحت رايته، مؤكدًا أن أحدًا لا يقترب من المواقع التي تنفذ فيها مصر مشروعاتها.

وأشار إلى أن هناك نحو 400 ألف فلسطيني سيقيمون في مخيمات اللجنة المصرية داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر هي الوحيدة المتواجدة ميدانيًا هناك، وأن المخابز تعمل بالفعل لتوفير احتياجاتهم.

وتابع أن هناك من يحاولون التشكيك قائلين: "مصر بتقدم إيه لغزة؟"، لافتًا إلى أن مصر تقدم على الأرض، بينما غيرها يكتفي بالكلام. وأضاف أن مصر منذ اليوم الأول تعمل وتدخل المساعدات، حيث دخل منذ شهر يوليو الماضي نحو 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة.