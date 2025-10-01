أحمد موسى: 3 آلاف شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ يوليو

قال الإعلامي أحمد موسى إن اللجنة المصرية تواصل عملها المكثف داخل قطاع غزة، حيث تعمل المعدات المصرية في مختلف المواقع تحت حماية أهالي غزة أنفسهم.







وأشار خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن رفع العلم المصري داخل القطاع يمنح المواطنين شعورًا بالأمان والطمأنينة.



وأضاف أن مصر منذ اليوم الأول للأزمة تقدم الدعم الميداني والمساعدات الغذائية والإغاثية، لافتًا إلى دخول نحو 3 آلاف شاحنة مساعدات مصرية إلى غزة منذ يوليو الماضي، وهو ما يعكس حجم الدور المصري الفعلي على الأرض.ولفت إلى أن نحو 400 ألف فلسطيني سيقيمون في المخيمات، التي أنشأتها مصر ،مؤكدًا أن مصر تتحمل المسؤولية الميدانية بشكل مباشر، بينما تقتصر بعض الأطراف الأخرى على التصريحات دون اتخاذ خطوات عملية.

