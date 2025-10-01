استشهاد 17 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة

استشهد 17 فلسطينيا جراء سلسلة غارات وقصف لطائرات ومدفعية الاحتلال استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم.



وأفادت مصادر طبية في غزة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات استهدفت منزلين بمخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، فيما استشهد آخر وأصيب عدد من أفراد الدفاع المدني بعد قصف مباشر لطائرات الاحتلال أثناء محاولتهم نقل جرحى قصف مدرسة الفلاح التي كانت تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.



وألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، عشرات العبوات الناسفة على أسطح منازل المواطنين في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، فيما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال غرب مدينة غزة ما أسفر عن إصابات، في حين أصيب مواطنون آخرون جراء استهداف منزل في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب المدينة.



وخلال سبتمبر، استشهد 2106 فلسطينيين في قطاع غزة، منهم 1382 شهيدا شمال القطاع و347 شهيدا وسط القطاع و377 شهيدا في جنوبه.