أحمد موسى: مصر تُنشئ مخيمات ومخابز داخل غزة لإغاثة الأهالي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية كثّفت جهودها الإنسانية داخل قطاع غزة، من خلال تجهيز مخيمات لإيواء الأهالي وإنشاء 7 مخابز تعمل بالفعل لتوفير احتياجات السكان، دون تحميلهم أي أعباء مالية.



وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المخيم الواحد الذي يستغرق إنشاؤه عدة أشهر في دول أخرى، يتم إنجازه خلال أيام داخل غزة بفضل الجهود المصرية، وذلك استعدادًا لفصل الشتاء وتخفيفًا لمعاناة المواطنين.



وأشار إلى أن نحو 400 ألف فلسطيني سيقيمون في هذه المخيمات، مؤكدًا أن مصر تتحمل المسؤولية الميدانية بشكل مباشر، بينما تقتصر بعض الأطراف الأخرى على التصريحات دون اتخاذ خطوات عملية.



