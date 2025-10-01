قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يزاحم ميسي ورونالدو وهالاند في قائمة هدافي دوري الأبطال
فيضانات السودان.. إجلاء أكثر من 500 أسرة سودانية والري تطلق الإنذار الأحمر
محمد عبد الغني: خطة ترامب حول غزة تهدد حل الدولتين
عبوات مُقلّدة من دواء شهير لعلاج الكحة .. التفاصيل ورقم التشغيلة المغشوشة
وزير الزراعة: المستقبل في التصدير المصري واعد.. فيديو
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غزة الجرح الحي في ضمير العالم وشاهد على معاناة الفلسطينيين

غزة
غزة
محمد البدوي

غزة؛ تلك البقعة الصغيرة المحاصرة منذ سنوات، تمثل رمزًا للصمود والإرادة رغم كل التحديات، يعيش سكانها في ظروف إنسانية قاسية نتيجة الحصار المستمر، وانقطاع الكهرباء والمياه، وندرة الأدوية والوقود.

الاعتداءات الإسرائيلية 

 تتعرض غزة بين الحين والآخر لاعتداءات عسكرية تخلف شهداء وجرحى ودمارًا واسعًا في البنية التحتية والمنازل، ومع ذلك، يصر أهلها على الحياة والتمسك بحقهم في الحرية والكرامة.

معاناة الفلسطينيين وتوقهم المستمر 

 شباب غزة يبدعون في مجالات التعليم والرياضة والفن رغم قلة الإمكانيات، والنساء يقدمن أروع صور التضحية والصبر، تظل غزة جرحًا في ضمير العالم، وشاهدًا حيًا على معاناة الفلسطينيين وتوقهم المستمر إلى العدالة والسلام.

قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر

من جانبه؛ قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن قرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعليق عملياتها الإغاثية في مدينة غزة يمثل خطوة مستغربة ومستهجنة، في ظل ما تشهده المدينة من أوضاع إنسانية كارثية. 

المعارك الدائرة والحصار المفروض

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد عبيد وأمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وجود المنظمة في غزة كان ضرورياً، خاصة وأن المعارك الدائرة والحصار المفروض على أحياء مثل الشجاعية والزيتون والتفاح، تتطلب حضورًا فعالًا لتأمين التنسيق الطبي وإجلاء الجرحى.

وتابع أنّ مغادرة الصليب الأحمر مدينة غزة تعني تعطيل الدور الأساسي الذي تقوم به في عمليات التنسيق لإخراج المصابين والمرضى، مشيراً إلى أن هذا الانسحاب يثير التساؤلات حول الجهة التي طلبت من المنظمة المغادرة. 

وأكد أن بقاء ولو تمثيل محدود لها كان ضرورياً لمواصلة مهامها الإنسانية وسط تزايد عدد الشهداء والجرحى.

وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية إلى أن الوضع الطبي داخل غزة يزداد تعقيداً، حيث لم يتبق سوى عدد محدود من المستشفيات التي تعمل تحت القصف والاستهداف. 

وذكر أن مستشفى الشفاء يضم أعداداً كبيرة من الجرحى رغم استهدافه المتكرر، إضافة إلى مستشفى السرايا التابع للهلال الأحمر الكويتي، ومستشفى الأهلي العربي، فيما لا يزال مستشفى القدس محاصراً منذ أكثر من عشرة أيام ويضم داخله مرضى وطواقم طبية تعاني نقصاً في الأدوية والغذاء.

وشدد أبو عفش على أن خروج الصليب الأحمر بشكل كامل من مدينة غزة أمر غير مقبول، خاصة مع وجود آلاف المرضى والجرحى والطواقم الطبية المحاصرة. 

وأوضح أن بعض المؤسسات الأخرى لا تزال تعمل في المدينة رغم نقل أغلب طواقمها إلى مناطق الوسطى، مؤكداً أن وزارة الصحة والطواقم المحلية ما زالت تبذل جهودها في مستشفيات مثل الحلو، الشفاء، الأهلي العربي، إضافة إلى مستشفى الهلال الأحمر في القدس والسرايا الميداني.

https://www.youtube.com/watch?v=QpU76smttKg

غزة الاحتلال جيش الاحتلال قطاع غزة الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

يخالف القرآن.. خالد الجندي يحذر من مقولة "اعمل الخير وارمه البحر"

موضوع خطبة الجمعة غدا

شرف الدفاع عن الأوطان.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

يوم القهوة العالمي

يوم القهوة العالمي .. لهذا السبب حرمها الفقهاء لمدة 400 سنة

بالصور

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد