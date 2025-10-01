وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن غزة سيديرها الفلسطينيون، والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حركة حماس، وذلك خلال تصريحات لوسائل إعلام عربية.

وفي وقت سابق، توجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك للمشاركة في اجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع.

كما يعقد الوزير عبدالعاطي سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع كبار المسئولين المشاركين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء مختلف التطورات الإقليمية والدولية.