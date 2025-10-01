يونيسف: نطالب بوقف الحرب في قطاع غزة فورا

طالبت يونيسف، بوقف الحرب في قطاع غزة فورا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من النصيرات، إن عربات تجرها الدواب تنقل في هذه الأثناء مصابين جراء استهداف جيش الاحتلال للنازحين على شارع الرشيد، موضحًا أن أحد الشبان الذي بترت يده اليسرى نُقل على عربة بدائية في محاولة للوصول إلى أقرب نقطة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

وأضاف «أبو كويك»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم شن غارات مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 51 مواطنًا، بينهم 38 في مدينة غزة.