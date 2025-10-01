الاحتلال يواصل قصف غزة وجرحى يُنقلون بعربات تجرها الدواب .. تفاصيل

أشار يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من النصيرات، إلى أن عربات تجرها الدواب تنقل في هذه الأثناء مصابين جراء استهداف جيش الاحتلال للنازحين على شارع الرشيد، موضحًا أن أحد الشبان الذي بترت يده اليسرى نُقل على عربة بدائية في محاولة للوصول إلى أقرب نقطة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

وأضاف «أبو كويك»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم شن غارات مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 51 مواطنًا، بينهم 38 في مدينة غزة.

وأشار، إلى أن آخر القصف طال محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وأسفر عن وقوع إصابات، إلى جانب استشهاد أربعة مواطنين إثر استهداف بناية سكنية شرق عيدية غرب المدينة.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم عن إغلاق شارع الرشيد في اتجاه الحركة من الجنوب إلى الشمال، مع السماح فقط بخروج المدنيين من شمال غزة باتجاه الجنوب، مؤكداً أن المرور سيتم دون عمليات تفتيش في هذه المرحلة.