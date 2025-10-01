منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال

يرتكب الاحتلال الإسرائيلي في غزة جرائم ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب، حيث يستهدف المدنيين العزّل بالقصف العشوائي ويهدم المنازل فوق ساكنيها بلا تمييز المستشفيات والمدارس والمساجد لم تسلم من العدوان، لتتحول إلى أنقاض شاهدة على حجم الانتهاكات.

سياسة الحصار لتجويع السكان

ويستخدم الاحتلال سياسة الحصار لتجويع السكان وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الأطفال والنساء هم الضحايا الأكثر تأثرًا، وسط صمت دولي يفاقم معاناة أكثر من مليوني إنسان محاصرين، هذه الجرائم ليست مجرد أحداث عابرة، بل سياسة ممنهجة لإبادة الهوية الفلسطينية وفرض واقع قسري بالقوة.

استهداف جيش الاحتلال للنازحين

من جانبه؛ أشار يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من النصيرات، إلى أن عربات تجرها الدواب تنقل في هذه الأثناء مصابين جراء استهداف جيش الاحتلال للنازحين على شارع الرشيد، موضحًا أن أحد الشبان الذي بترت يده اليسرى نُقل على عربة بدائية في محاولة للوصول إلى أقرب نقطة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

وأضاف «أبو كويك»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم شن غارات مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 51 مواطنًا، بينهم 38 في مدينة غزة.

وأشار، إلى أن آخر القصف طال محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وأسفر عن وقوع إصابات، إلى جانب استشهاد أربعة مواطنين إثر استهداف بناية سكنية شرق عيدية غرب المدينة.

إغلاق شارع الرشيد

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم عن إغلاق شارع الرشيد في اتجاه الحركة من الجنوب إلى الشمال، مع السماح فقط بخروج المدنيين من شمال غزة باتجاه الجنوب، مؤكداً أن المرور سيتم دون عمليات تفتيش في هذه المرحلة.

