العراق يرحب بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

رحب العراق، بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيغلق اليوم الأربعاء آخر طريق متبقٍ أمام سكان جنوب غزة للوصول إلى شمالها، في ظل استمرار هجومه على مدينة غزة.



وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "سيُغلق شارع الرشيد أمام حركة المرور من القطاع الجنوبي الساعة 12:00 (09:00 بتوقيت جرينتش). وسيُسمح بالحركة جنوبًا لمن لم يتمكنوا من إخلاء مدينة غزة. وفي هذه المرحلة، يسمح الجيش الإسرائيلي بحرية الحركة جنوبًا دون تفتيش".

