جيش الاحتلال يعلن السيطرة على محور نيتساريم شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال، السيطرة على محور نيتساريم شمال قطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أصدر وزير الحرب الإسرائيلي تحذيرا "أخيرا" لسكان مدينة غزة للمغادرة والخروج من مناطق الحصار في غزة.



وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن الجيش سيشدد حصاره لمدينة غزة، موجهًا تحذيرًا أخيرًا لسكانها بالفرار جنوبًا.

وقال يسرائيل كاتس في بيان نُشر على وسائل الإعلام الإسرائيلية: "هذه هي الفرصة الأخيرة لسكان غزة الراغبين في ذلك للتحرك جنوبًا وترك عناصر حماس معزولين في مدينة غزة. أما من سيبقون... فسيُعتبرون داعمين للفصائل".

