استشهاد 17 فلسطينيا منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال الوحشي على غزة

واصلت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم "الأربعاء" قصف مناطق عدة في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن القصف بدأ منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم، وشمل غارات جوية ومدفعية طالت عدة أحياء سكنية مكتظة بالمدنيين.

وبلغت حصيلة شهر سبتمبر في غزة حسب بيانات رسمية فلسطينية، ارتفاعًا مأساويًا في أعداد الشهداء، حيث ارتقى 2106 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر: 1382 شهيدًا في شمال القطاع و 347 شهيدًا في وسط القطاع و377 شهيدًا في جنوب القطاع.

يعد المدنيين والنازحين هم الأكثر تضررًا من العدوان الإسرائيلي، مع استهداف متكرر للمنازل والمدارس ومراكز الإيواء، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع الذي يرزح تحت الحصار منذ سنوات.

وأضاف القصف الوحشي الأخير فصلًا جديدًا من المأساة الإنسانية في القطاع، حيث تتواصل الخسائر البشرية والمادية يومًا بعد يوم، وسط غياب أي أفق لوقف العدوان، بينما تزداد الحاجة العاجلة لتدخل دولي يضع حدًا لسفك الدماء.