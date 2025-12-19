النجاح ليس صدفة.. رانيا فريد شوقي تهنئ المغرب على الفوز بكأس العرب

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي، منتخب المغرب بعد الفوز ببطولة كأس العرب.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: "مبروك لمنتخب المغرب الفوز بكأس العرب وهارد لك لمنتخب الأردن اللي فعلا كان مفاجأة كأس العرب مباراة قوية وممتعة من الفريقين".

وتابعت: “النجاح مش صدفة… ده تخطيط وتحضير، وإدارة وشغل بجد وشغف وانتماء للوطن”.

ونجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.