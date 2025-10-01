محمد عبد الغني: خطة ترامب حول غزة تهدد حل الدولتين

أعرب الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب السابق، عن رفضه لما طُرح مؤخرًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، معتبرًا أن الخطة قد تؤدي إلى تقويض فرص التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتمثل ابتعادًا عن القرارات الدولية التي أكدت مرارًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأوضح عبد الغني في بيان صادر عنه، أن البنود المتداولة من الخطة تثير القلق حول مستقبل حل الدولتين، حيث يرى أنها قد تعيد إنتاج سياسات سابقة لم تحقق تقدما حقيقيًا على مسار السلام، كما أنها تمنح مساحة أوسع لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأشار إلى أن هذه الطروحات لا تعكس تضحيات الفلسطينيين ومعاناتهم الممتدة منذ عقود، وقد تُستغل لتعزيز مواقف بعض الأطراف السياسية في الداخل الإسرائيلي، بدلًا من أن تكون خطوة جادة لإنهاء النزاع.

وأضاف عبد الغني، أنه لا يتوقع نجاح الخطة على المدى الطويل، رغم احتمال المضي في بعض بنودها، محذرًا من أن ذلك قد يقود إلى توترات جديدة في المنطقة.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل في جوهرها قضية عربية مشددًا على أن الصراع مع إسرائيل يرتبط بالوجود والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أكثر من كونه خلافًا جغرافيًا على الحدود.