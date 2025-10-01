برلماني: جهود صندوق مكافحة الإدمان تؤكد جدية الدولة لحماية الشباب

أشاد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بالتقرير الصادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتور عمرو عثمان، والذي استعرض حجم البرامج والأنشطة المنفذة خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مؤكداً أن الأرقام والحقائق الواردة في التقرير تعكس بوضوح أن الدولة تخوض معركة حقيقية ضد الإدمان، ليس فقط بالعلاج، ولكن بالوقاية والتوعية والتمكين.

وأوضح حسين في تصريح خاص أن تنفيذ 13,717 نشاط توعوي في مختلف محافظات الجمهورية، من الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والميادين العامة وحتى القرى المستهدفة في مبادرة “حياة كريمة”، يمثل نقلة نوعية في مواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أهمية البرامج التي استهدفت الأطفال والشباب بوسائل إبداعية مثل الأنشطة الفنية والرياضية، وورش الحكي وكراسات “فكر ولون”، والتي تُعد أدوات عملية لترسيخ التفكير الإيجابي وبناء جيل أكثر وعيًا.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مبادرات مثل “القرار قرارك” داخل المؤسسات الحكومية، أو “خدعوك فقالوا” في الميادين العامة، تعكس جدية الدولة في مواجهة التعاطي على كافة المستويات، من الموظف داخل الجهاز الإداري إلى المواطن في الشارع، مع توفير كافة خدمات العلاج والمشورة عبر الخط الساخن “16023” بسرية تامة ودون مساءلة قانونية.

وأكد حسين أن ما تحقق في مناطق مثل الأسمرات والمحروسة وبشائر الخير، وكذلك في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يعكس حرص القيادة السياسية على أن تصل جهود مكافحة الإدمان إلى كل بيت مصري، بما يكفل حماية شبابنا من أخطر التحديات التي تواجه الأمن القومي والمجتمع.

واختتم النائب هشام حسين بيانه بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل دعمه لكافة جهود صندوق مكافحة الإدمان، سواء تشريعيًا أو رقابيًا، مشددًا على أن التصدي لظاهرة الإدمان مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والأسر، لحماية مستقبل الوطن.