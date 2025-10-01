برلمانية: لا داعي للقلق من HFMD.. والمدارس تطبق دليلًا وقائيًا معتمدًا| خاص

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن ظهور حالات إصابة بفيروس اليد والقدم والفم (HFMD) داخل بعض المدارس لا يدعو للقلق، مؤكدة أن هناك دليلًا استرشاديًا معتمدًا من القطاع الوقائي بوزارة الصحة، يتم العمل به داخل المدارس لمتابعة التعامل مع الحالات المشتبه بها.

وأضافت "سعيد" في تصريح خاص لـ “صدى البلد”أن منظومة التأمين الصحي المدرسي تتعامل مع أي حالة يُشتبه في إصابتها من خلال تحويل الطفل فورًا إلى عيادات التأمين، التي تقوم بدورها بتقييم الحالة سريريًا، واتخاذ القرار الطبي المناسب بشأن وجود إصابة من عدمه.

منح الطفل شهادة مرضية رسمية من طبيب التأمين الصحي

وتابعت: "في حالة تأكيد الإصابة، يتم منح الطفل شهادة مرضية رسمية من طبيب التأمين الصحي، وهي كفيلة بإعفائه من الغياب أو التأثير على التقييم الدراسي، فور تسليم ولي الأمر هذه الشهادة للإدارة المدرسية".

وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن فيروس HFMD من الأمراض الفيروسية الشائعة بين الأطفال، ولا يوجد له علاج دوائي مباشر، قائلة: "الأساس في الوقاية هو النظافة الشخصية ورفع المناعة العامة للأطفال، من خلال التغذية السليمة والراحة والنظافة".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "الوضع لا يستدعي الهلع"، مشيرة إلى أن "المنظومة الصحية والتعليمية تتعامل بوعي ومسؤولية في هذا الملف".