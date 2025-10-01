"الصحة": فيروس اليد والفم والقدم ليس جديدًا.. ويُشفى تلقائيًا دون تدخل طبي مكثف

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس "اليد والفم والقدم" أو ما يعرف طبيًا بـ HFMD، ليس فيروسًا جديدًا، بل هو أحد الأعراض الشائعة الناتجة عن مجموعة من الفيروسات المعوية، والتي تنتشر بوجه خاص بين الأطفال دون سن الخامسة، وأصحاب المناعة الضعيفة.

فيروس غير تنفسي ويُشفى ذاتيًا

أوضح "عبدالغفار" خلال صباح الخير يا مصر أن هذا النوع من الفيروسات لا يُصنَّف ضمن الفيروسات التنفسية، كما أنه لا يتطلب تدخلًا طبيًا مكثفًا في أغلب الحالات، حيث يُشفى تلقائيًا بمجرد حصول الطفل على الراحة والرعاية المنزلية المناسبة.

الأعراض الشائعة للفيروس

قال المتحدث باسم الصحة إن أعراض فيروس HFMD تظهر في صورة:

ارتفاع في درجة الحرارة

تقرحات مؤلمة في الفم

طفح جلدي أو بثور على اليدين والقدمين

شعور عام بالتعب والضعف

وأشار إلى أن طرق انتقال العدوى تشمل سوائل الجسم مثل اللعاب، الرذاذ، وأحيانًا عبر البراز، مما يجعل الوقاية تعتمد بشكل أساسي على النظافة الشخصية.

التوصيات الطبية والوقائية

أوصت وزارة الصحة المصرية، وفقًا لما أعلنه عبدالغفار، بما يلي:

غسل اليدين بشكل منتظم بالماء والصابون

الحفاظ على النظافة العامة في المنزل والمدرسة

عزل الطفل المصاب في المنزل لحين زوال الأعراض

عدم استخدام المضادات الحيوية، حيث لا تفيد مع الفيروسات

استخدام مخفضات الحرارة والمسكنات فقط لتخفيف الألم والتقرحات

لا حاجة لإغلاق الفصول أو المدارس

أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة لا توصي بإغلاق الفصول الدراسية أو المدارس في حال ظهور حالات إصابة، حيث لا يشكّل الفيروس خطرًا وبائيًا واسعًا، كما لا تستلزم الحالة إجراء أي فحوصات معملية إضافية، ويُكتفى بالتشخيص الإكلينيكي من قِبل الطبيب المختص.

اختتم الدكتور حسام عبدالغفار تصريحاته برسالة طمأنة موجهة إلى أولياء الأمور، مؤكدًا أن فيروس HFMD شائع عالميًا بين الأطفال، ولا يستدعي القلق المفرط، بل يتطلب فقط اتباع الإجراءات الوقائية البسيطة، ومراقبة الأعراض، والتعامل معها تحت إشراف طبيب الأطفال.