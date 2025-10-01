ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ظهر فيروس HFMD في إحدى مدارس المريوطية اللغات مما أثار ذعر بين الأهالي .



وقالت مدرسة المريوطية إنه تم رصد 4 حالات مصابة بفيروس (Hand, Foot and Mouth Disease) والمعروف باسم HFMD وهو فيروس ضعيف وشائع بين الأطفال ويُشفى منه في غضون أيام قليلة دون أية مضاعفات.

يعد فيروس HFMD من الأمراض محدودة الخطورة ونادرا ما يسبب مضاعفات قوية ولكنه عندما يتم إهمال العلاج يمكن أن يسبب التهاب السحايا الفيروسي والتهاب الدماغ.

علامات الخطر

وفقا لموقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي فإن علامات الخطر التى تكشف الحالات الشديدة من فيروس HFMD هى:

لا يستطيع الشرب جيدًا مصاب بالجفاف.

يعاني الطفل من حمى تستمر لأكثر من 3 أيام.

لديه جهاز مناعي ضعيف (قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والأمراض).

يعاني من أعراض شديدة .

لديه أعراض لا تتحسن بعد 10 أيام.



ونستعرض المزيد من خلال الفيديو جراف التالي