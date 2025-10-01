مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة فيروس سي وتطبيق التأمين الصحي الشامل

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيد سيد مصطفى كمال، وزير الصحة الباكستاني، على هامش القمة الوزارية العالمية السادسة للصحة النفسية، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان، مشيرًا إلى النجاحات المصرية المشهودة دوليًا في مكافحة فيروس “سي” وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأعرب عن استعداد مصر لنقل خبراتها إلى باكستان من خلال برامج تدريبية وتبادل وفود متخصصة لبناء القدرات، مؤكدًا أن التعاون الصحي بين البلدين يعزز الأمن الصحي الإقليمي ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد الوزير الباكستاني بالتجربة المصرية الرائدة في القضاء على فيروس “سي”، معربًا عن تقديره لدعم مصر المستمر من خلال توفير الأدوية واستقبال الوفود الباكستانية لتبادل الخبرات. وأكد أن فيروس “سي” يمثل تحديًا صحيًا كبيرًا في باكستان، وأن الإنجازات المصرية تشكل نموذجًا ملهمًا لإصلاح النظام الصحي الباكستاني. كما ثمن التقدم المصري في تطبيق التأمين الصحي الشامل، معربًا عن تطلع بلاده للاستفادة من هذه التجربة.

تعزيز التنسيق من خلال تنظيم

اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق من خلال تنظيم زيارات متبادلة وبرامج تدريبية متخصصة، بهدف نقل الخبرات المصرية في مجالات الصحة العامة، البرامج الوقائية، والتأمين الصحي الشامل. وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي لدعم النظم الصحية في البلدين، بما يسهم في مواجهة التحديات الصحية الإقليمية والعالمية.