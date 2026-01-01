برلماني: دبلوماسية مصر في 2025 أعادت الاعتبار لمنطق الدولة

أكد النائب نشأت أبو حتة، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة الشباب والرياضة، أن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال عام 2025 جسّدت نموذجًا متقدمًا في إدارة العلاقات الدولية، وأعادت التأكيد على مكانة مصر كدولة محورية قادرة على ضبط الإيقاع الإقليمي في لحظة تتسم بتصاعد الصراعات وتراجع منطق الحكمة.

وأوضح أبو حتة أن القاهرة تعاملت مع تحديات المرحلة بمنهج استراتيجي بعيد عن ردود الأفعال، فنجحت في الحفاظ على توازن دقيق بين حماية أمنها القومي والانخراط الإيجابي في محيطها العربي والإقليمي، بما يعكس نضج القرار السياسي المصري وعمق خبرته التاريخية.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية خلال 2025 اتسمت بالثبات في المواقف والمرونة في الأدوات، وهو ما مكّنها من لعب دور محوري في ملفات شديدة التعقيد، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث واصلت مصر دورها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والساعي إلى وقف دوامات العنف ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأكد على أن ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة يثبت أن مصر ما زالت تمثل ركيزة الاتزان والعقلانية في الشرق الأوسط، وأن دبلوماسيتها باتت عنوانًا للثقة والاستقرار في زمن الاضطراب.