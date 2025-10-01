قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
إيران توافق على مشروع قانون يشدد العقوبة لمن يتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل
توك شو| الصحة: فيروس اليد والفم والقدم ليس جديدا.. ورئيس النواب: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني

هاجر ابراهيم

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


"الصحة": فيروس اليد والفم والقدم ليس جديدًا.. ويُشفى تلقائيًا دون تدخل طبي مكثف
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس "اليد والفم والقدم" أو ما يعرف طبيًا بـ HFMD، ليس فيروسًا جديدًا، بل هو أحد الأعراض الشائعة الناتجة عن مجموعة من الفيروسات المعوية، والتي تنتشر بوجه خاص بين الأطفال دون سن الخامسة، وأصحاب المناعة الضعيفة.


الرئيس السيسي: مستقبل مصر ركيزة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام اجتماع مع جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، أن مشروعات "مستقبل مصر" تشكّل ركيزة أساسية في خطة الدولة للتنمية المستدامة، لما تحققه من تكامل بين الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.


رئيس مجلس النواب: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يجتمع اليوم في لحظة استثنائية من عمر الوطن والأمة، ونفتتح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني عاقدين العزم على استكمال رسالتنا الوطنية حتى آخر لحظة من مدة هذا الفصل، وفاء بالعهد الذي ألقاه على عاتقنا الشعب المصري.


مدبولي: قانون الإجراءات الجنائية خطوة نحو عدالة حديثة تليق بالمصريين
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس الوزراء أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه بأنه أحد القوانين المفصلية التي تحقق توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية.


تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.


أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.


تبدأ من 350 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء
عرض برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، عبيدة أمير، وأحمد دياب فقرة خاصة عن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء.


حنفى جبالي: نجدد الاصطفاف خلف قائدنا الرئيس السيسي
قال المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب: “نواب شعب مصر إننا أمام مرحلة فارقة تتصاعد فيها التحديات من كل صوت وفى القلب منها الغطرسة الإسرائيلية التي تهدر بلا خجل القانون الدولي وتغتال جوهر القيم الإنسانية مدفوعة بأيدولوجية صهيونية متطرفة لا ترى فى السلام إلا ضعفا”.


خبير تغذية يكشف عن نصائح مهمة للأسرة بشأن وجبة الإفطار لتلاميذ المدارس
أكد الدكتور كريم جمال خبير التغذية، أن هناك بعض الأطعمة الصحية يجب أن تكون متواجدة في اللانش بوكس، الخاص بالأطفال في أثناء الذهاب للمدرسة، موضحا أن هناك بعض الأسر تضع الأرز والخضار وهذا أمر غير صحيح.


كواليس ملف المدير الفني الجديد للأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل
أكد الناقد الرياضي أحمد أشرف، أن النادي الأهلي لم يحسم حتى الآن اسم المدير الفني الجديد، موضحًا أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من توقيع عقود أو اتفاقات نهائية مع مدربين أجانب غير دقيق، وأن الملف ما زال مفتوحًا.

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

