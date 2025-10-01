الرئيس السيسي: مستقبل مصر ركيزة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام اجتماع مع جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، أن مشروعات "مستقبل مصر" تشكّل ركيزة أساسية في خطة الدولة للتنمية المستدامة، لما تحققه من تكامل بين الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

التزام صارم بالجداول الزمنية

وجّه الرئيس السيسي بضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، والحرص على أعلى معايير الجودة، لضمان خروج هذه المشروعات في أفضل صورة تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني.

تنمية تبدأ من المواطن وتنتهي إليه

الرئيس السيسي شدّد على أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا حين يشعر المواطن بثمارها، سواء عبر توفير فرص العمل، أو تأمين احتياجاته الأساسية، أو تحسين جودة حياته، وهو ما تستهدفه هذه المشروعات المتكاملة.