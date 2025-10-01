الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعة مع جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة مستجدات مشروعات التوسع الزراعي التي يقودها جهاز "مستقبل مصر" في منطقة الدلتا الجديدة بالظهير الغربي، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات زراعية وصناعية في جنوب مصر ومدينة "مستقبل مصر الصناعية".

مشاركة وزارية فعالة

تم عرض التعاون الجاري بين الجهاز وكل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة في مجال تطوير البورصة السلعية، لتسهيل تداول المنتجات الزراعية وتحقيق سعر عادل للمزارعين والمستهلكين.

زيادة القدرة التخزينية وتعزيز الإنتاج

واستعرض العقيد د. بهاء الغنام الجهود المبذولة في رفع القدرة التخزينية للسلع الاستراتيجية والمحاصيل، وهو ما يسهم مباشرة في تلبية احتياجات الدولة، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة الإمداد.