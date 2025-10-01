قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب يعلن خوض انتخابات الأهلي
الصحف الهندية تختار الأقصر ضمن أعرق ست مدن في العالم والمقصد المصري من أبرز 10 وجهات سياحة الطعام بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي: مستقبل مصر ركيزة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة
الرئيس السيسي: المدينة البيئية نموذج للاستثمار الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص
11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر
معارك أدت إلى نصر أكتوبر .. تعرف على ملاحم الجيش من 67 لحرب الاستنزاف
تشييع جثمان المخرج الراحل عبد العليم زكي بمسجد السيدة نفيسة.. صور
كانوا نايمين.. ننشر أسماء 11 ضحية بين متوفين ومصابين بحريق عقار فيصل
استمرار أزمة تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس ومطالب بتدخل التعليم
الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن
أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن مصير عماد النحاس مع الأهلي
الرئيس السيسي يتابع تطورات التوسع الزراعي في “الدلتا الجديدة” ومشروعات جنوب مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعة مع جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة مستجدات مشروعات التوسع الزراعي التي يقودها جهاز "مستقبل مصر" في منطقة الدلتا الجديدة بالظهير الغربي، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات زراعية وصناعية في جنوب مصر ومدينة "مستقبل مصر الصناعية".

 مشاركة وزارية فعالة

تم عرض التعاون الجاري بين الجهاز وكل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة في مجال تطوير البورصة السلعية، لتسهيل تداول المنتجات الزراعية وتحقيق سعر عادل للمزارعين والمستهلكين.

 زيادة القدرة التخزينية وتعزيز الإنتاج

واستعرض العقيد د. بهاء الغنام الجهود المبذولة في رفع القدرة التخزينية للسلع الاستراتيجية والمحاصيل، وهو ما يسهم مباشرة في تلبية احتياجات الدولة، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة الإمداد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة مشروعات التوسع الزراعي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

دولار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 1-10-2025

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

فيضان من سد النهضة

خبير مياه: تصريف سد النهضة تراجع لكنّه ما زال يُهدّد السودان

المتهم

23 أكتوبر.. المحكمة الاقتصادية تنظر قرار التحفظ على ممتلكات طبيب

أحمد صلاح حسني

إحالة دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للتحقيق وجلسة 8 أكتوبر بسبب إتلاف سيارة

المتهم

القبض على عاطل تعدى على سائق ميكروباص بالإسكندرية

بالصور

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

تجربة ميدانية لقياس زمن الاستجابة لحالات الطوارئ بمطار القاهرة

سيارة شهيرة يحبها الجميع تختفي بعد 2026

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

