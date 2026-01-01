قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حل البرلمان من منظور المحكمة الدستورية العليا.. دراسة جديدة تحسم الجدل

المحامي بالنقض سعيد عبد الحافظ
المحامي بالنقض سعيد عبد الحافظ
الديب أبوعلي

صدرت اليوم الخميس 1 يناير 2026، دراسة قانونية جديدة، أعدّها وحررها سعيد عبد الحافظ، المحامي بالنقض والإدارية العليا، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحت عنوان: "البرلمان من نافذة المحكمة الدستورية: كيف حسمت المحكمة الدستورية مصير البرلمانات في مصر".

تتناول الدراسة، في إطار توثيقي وتحليلي، السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا والتي انتهت إلى حل مجلس الشعب أو بطلان تكوينه، مع التركيز على الأسس الدستورية التي استندت إليها المحكمة، وعلى رأسها مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، وسلامة التمثيل النيابي، والوزن النسبي للصوت الانتخابي.

وتستعرض الدراسة أبرز أحكام حل مجلس الشعب في الأعوام 1984 و1987 و1990 و2012، محللةً المنطق الدستوري الذي ربط بين عدم دستورية بعض التشريعات الانتخابية وبين الأثر المترتب عليها ببطلان تكوين المجلس، مع التأكيد أن غالبية حالات الحل جاءت نتيجة أحكام قضائية دستورية، وليس بقرارات سياسية مباشرة.

يذكر أن هناك أحكاما صدرت خلال عامي 2013 و2015 قضت فيها المحكمة ببطلان تقسيم الدوائر ولم يترتب عليهما حل مجلس الشعب حيث إنها كانت سابقة على إجراء الانتخابات، وهما الحكم الصادر في الدعوى رقم (2856) لسنة 67 قضائية من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6 مارس 2013، وحكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم (15) لسنة 37 قضائية دستورية الصادر بتاريخ الأول من مارس عام 2015.

كما تسعى الدراسة إلى تصحيح عدد من المفاهيم الشائعة في الخطاب العام، من خلال التفرقة بين الحل السياسي للبرلمان والبطلان الدستوري لتكوينه، وبيان حدود وآثار أحكام المحكمة الدستورية العليا، ولا سيما ما يتعلق باستمرار نفاذ القوانين والقرارات الصادرة عن المجالس المنحلة قبل صدور الحكم.

وتأتي هذه الدراسة في توقيت يشهد نقاشًا عامًا متزايدًا حول سلامة التمثيل النيابي ودور القضاء الدستوري في حماية العملية الانتخابية، حيث تقدم قراءة قانونية هادئة تهدف إلى الإسهام في نقاش رشيد يستند إلى السوابق القضائية والمعايير الدستورية المستقرة.

مجلس النواب حل مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا بطلان انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب سعيد عبد الحافظ النقض والإدارية العليا المجلس القومي لحقوق الإنسان المحكمة الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

المطرب الشعبي محمود الليثي

محمود الليثي: حزنت لوفاة المطربين أحمد عامر وإسماعيل الليثي.. وبوسي أجمل صوت نسائي

أرشيفية

استمرار تصويت المصريين في السعودية مع إقبال متوسط

أرشيفية

ولاء السلامين: تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية مع بداية عام 2026

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد