الرئيس السيسي: الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية هدف وطني لحماية المواطن

شدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، والعقيد د. بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، على أهمية تقديم كل الدعم للمشروعات ذات البُعد الاستراتيجي، وعلى رأسها مشروع صوامع الغلال والحبوب.



رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي

وجّه الرئيس بأهمية العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، كهدف وطني يساهم في تأمين احتياجات المواطنين بشكل مستدام، مع ضرورة تطوير منظومة التخزين والتصنيع الزراعي لضمان توافر السلع الأساسية طوال العام.

توازن السوق وحماية المواطنين

كما شدّد الرئيس على ضرورة تحقيق توازن عادل بين مصالح المنتجين والمستهلكين، بما يحافظ على استقرار السوق ويضمن العدالة الاجتماعية، في ظل خطة الدولة لتحقيق تنمية شاملة.