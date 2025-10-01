خبير تغذية يكشف عن نصائح مهمة للأسرة بشأن وجبة الإفطار لتلاميذ المدارس

أكد الدكتور كريم جمال خبير التغذية، أن هناك بعض الأطعمة الصحية يجب أن تكون متواجدة في اللانش بوكس، الخاص بالأطفال في أثناء الذهاب للمدرسة، موضحا أن هناك بعض الأسر تضع الأرز والخضار وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف كريم جمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة عبيد، وأحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن وجبة الإفطار تكون لمساعدة الطفل في أثناء تواجدة في المدرسة، ومن أجل تشغيل عقله خلال اليوم الدراسي.

وأشار إلى أن الأسر التي تقوم بوضع الوجبات الكاملة للأطفال في وجبة الإفطار يكون خطر على صحة الأطفال، وحذر من تناول الأطفال المعلبات الغازية، والبطاطس والأرز في وجبة الإفطار.