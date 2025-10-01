سويلم: إنشاء مدارس مهنية لتكنولوجيا الري لإعداد كوادر فنية متخصصة

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات إنشاء “مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري”.

وناقش الاجتماع احتياجات جهات الوزارة المختلفة من الوظائف الفنية ذات الأولوية المطلوب توفيرها وبناء وتعزيز قدراتها، تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأكاديمية ITS agro الايطالية بهذا الشأن .

ووجه الدكتور سويلم لجهات الوزارة المختلفة بسرعة تحديد احتياجاتها من الوظائف الفنية ذات الأولوية، تمهيدا لتوقيع بروتوكول التعاون والبدء فى الخطوات التنفيذية لتأسيس المدارس الفنية المهنية لتكنولوجيا الري .

وأشار إلى أن هذه المدارس ستقدم مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات المقبلة من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وكذلك إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وشبكات الري الحديثة والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل طلمبات الرفع والمعدات والسيارات .

وأضاف أن توجه الوزارة لتأسيس هذه المدراس يأتى إيماناً بدور الوزارة الحيوي في دعم المجتمع، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة فى المستقبل على إدارة المنظومة المائية فى مصر بأعلى مستوى من الكفاءة إعتماداً على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، خاصة توفير كوادر مؤهلة فى مجالات معالجة وتحلية المياه والمجالات التكنولوجية الحديثة .