فشل إدارة ترامب.. أول إغلاق حكومي منذ سبع سنوات وتقليص الوجود العسكري في العراق
إصابة 7 من رجال الدفاع المدني بغزة أثناء محاولتهم إنقاذ مصابين في قصف إسرائيلي
إحالة مدير مدرسة ببني سويف للتحقيق بعد السماح بدخول أحد الأشخاص لتوزيع الحقائب وتصوير الطلاب
وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سويلم: إنشاء مدارس مهنية لتكنولوجيا الري لإعداد كوادر فنية متخصصة

أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات إنشاء “مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري”.

وناقش الاجتماع احتياجات جهات الوزارة المختلفة من الوظائف الفنية ذات الأولوية المطلوب توفيرها وبناء وتعزيز قدراتها، تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأكاديمية ITS agro الايطالية بهذا الشأن .

ووجه الدكتور سويلم لجهات الوزارة المختلفة بسرعة تحديد احتياجاتها من الوظائف الفنية ذات الأولوية، تمهيدا لتوقيع بروتوكول التعاون والبدء فى الخطوات التنفيذية لتأسيس المدارس الفنية المهنية لتكنولوجيا الري .

وأشار إلى أن هذه المدارس ستقدم مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات المقبلة من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وكذلك إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وشبكات الري الحديثة والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل طلمبات الرفع والمعدات والسيارات .

وأضاف أن توجه الوزارة لتأسيس هذه المدراس يأتى إيماناً بدور الوزارة الحيوي في دعم المجتمع، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة فى المستقبل على إدارة المنظومة المائية فى مصر بأعلى مستوى من الكفاءة إعتماداً على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، خاصة توفير كوادر مؤهلة فى مجالات معالجة وتحلية المياه والمجالات التكنولوجية الحديثة .

