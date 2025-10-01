محافظ الأقصر يتابع مشروعات القرنة ويعلن افتتاح مدرسة جديدة وتطوير كورنيش النيل

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة موسعة داخل مركز ومدينة القرنة لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، رافقه خلالها الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ ومصطفى جبريل رئيس المركز.

استهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال النظافة بحي شمال الأقصر، حيث وجّه بسرعة رفع المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ثم تفقد المجزر الآلي بالبر الغربي وأكد ضرورة سرعة إنهاء إجراءات تشغيله لتقديم خدمة آمنة للأهالي.

وتوجه بعدها إلى مدرسة محمد فريد الجديدة معلنًا جاهزيتها الكاملة للافتتاح وبدء الدراسة الأسبوع المقبل، كما تابع أعمال تطوير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة تحسين البنية التعليمية.

كما شملت الجولة تفقد السوق السياحي بمدينة القرنة، حيث وجّه بطرحه للاستثمار لفتح فرص أمام مشروعات صغيرة للشباب وتنشيط الحركة التجارية، إلى جانب السوق الحضري الذي شدد على سرعة تشغيله لخدمة الأهالي.

وخلال تفقده لمطار البالون الطائر أشاد المحافظ بدوره في دعم السياحة، مؤكدا دراسة إنشاء مطار متكامل جديد يضم كافة الخدمات بما يعزز مكانة الأقصر على خريطة السياحة العالمية.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال النهائية لتطوير امتداد كورنيش البر الغربي بطول 530 مترًا، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من التنفيذ، كما تابع السوق السياحي الجديد الملحق بالكورنيش والمقام على مساحة 1500 متر مربع ويضم 22 بازارًا ومرافق خدمية متكاملة.

وأكد المهندس عبد المطلب عماره أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة مختلف القطاعات، مشددًا على أن الأولوية لتلبية احتياجات المواطن وتحويل خطط التنمية إلى واقع ملموس، لافتًا إلى أن الأقصر قادرة على تقديم منتج سياحي متكامل يجمع بين عراقة الآثار والأنشطة الترفيهية.