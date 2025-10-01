قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتوجه للبرلمان لإلقاء بيان حول اعتراض الرئيس السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية
نجم الأهلي السابق: ياسر إبراهيم أعاد صلابة الدفاع.. وعبدالله السعيد «خارج الخدمة»
بعد ظهور فيروس HFMD في المدارس.. إجراءات محتملة قد تلجأ إليها الحكومة حال انتشاره
مشروع Hydro-X.. ابتكار مصري يفتح آفاقاً جديدة للطاقة النظيفة| تفاصيل
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
محافظات

محافظ الأقصر يتابع مشروعات القرنة ويعلن افتتاح مدرسة جديدة وتطوير كورنيش النيل

شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بجولة موسعة داخل مركز ومدينة القرنة لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، رافقه خلالها الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ ومصطفى جبريل رئيس المركز.

استهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال النظافة بحي شمال الأقصر، حيث وجّه بسرعة رفع المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ثم تفقد المجزر الآلي بالبر الغربي وأكد ضرورة سرعة إنهاء إجراءات تشغيله لتقديم خدمة آمنة للأهالي.

وتوجه بعدها إلى مدرسة محمد فريد الجديدة معلنًا جاهزيتها الكاملة للافتتاح وبدء الدراسة الأسبوع المقبل، كما تابع أعمال تطوير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة تحسين البنية التعليمية.

كما شملت الجولة تفقد السوق السياحي بمدينة القرنة، حيث وجّه بطرحه للاستثمار لفتح فرص أمام مشروعات صغيرة للشباب وتنشيط الحركة التجارية، إلى جانب السوق الحضري الذي شدد على سرعة تشغيله لخدمة الأهالي.

وخلال تفقده لمطار البالون الطائر أشاد المحافظ بدوره في دعم السياحة، مؤكدا دراسة إنشاء مطار متكامل جديد يضم كافة الخدمات بما يعزز مكانة الأقصر على خريطة السياحة العالمية.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال النهائية لتطوير امتداد كورنيش البر الغربي بطول 530 مترًا، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من التنفيذ، كما تابع السوق السياحي الجديد الملحق بالكورنيش والمقام على مساحة 1500 متر مربع ويضم 22 بازارًا ومرافق خدمية متكاملة.

وأكد المهندس عبد المطلب عماره أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة مختلف القطاعات، مشددًا على أن الأولوية لتلبية احتياجات المواطن وتحويل خطط التنمية إلى واقع ملموس، لافتًا إلى أن الأقصر قادرة على تقديم منتج سياحي متكامل يجمع بين عراقة الآثار والأنشطة الترفيهية.

