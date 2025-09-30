قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
محافظات

محافظ الأقصر: ندرس إنشاء مطار متكامل جديد للبالون الطائر
أ ش أ

أعلن محافظ الأقصر عبد المطلب عمارة، اليوم الثلاثاء، عن دراسة إنشاء مطار متكامل جديد للبالون الطائر يضم كافة الخدمات لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة الزائرين.


وأشاد محافظ الأقصر ، خلال جولة موسعة اليوم بمركز ومدينة القرنة برافقة عدد من القيادات التنفيذية، بدور مطار البالون الطائر في دعم السياحة، موكدا السعي لتقديم منتج سياحي متكامل يجمع بين عراقة الآثار والأنشطة الترفيهية، بما يعزز مكانة الأقصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا.


وأعلن طرح السوق السياحي بالقرنة للاستثمار بما يفتح مجالات أمام المشروعات الصغيرة للشباب ويعزز الحركة التجارية، إلى جانب متابعة تشغيل السوق الحضري، مشددًا على أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة جميع القطاعات.


وأكد محافظ الأقصر أن أولوياته تتركز في تلبية احتياجات المواطن وتحويل خطط التنمية إلى واقع ملموس، موضحا أن الجولة شملت تفقد مدرسة محمد فريد الجديدة، والتي أكد جاهزيتها لبدء الدراسة الأسبوع المقبل، إلى جانب متابعة تطوير مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن افتتاح هذه المشروعات يعكس حرص الدولة على تحسين البنية التعليمية والخدمية.

كما تفقد المحافظ المجزر الآلي بالبر الغربي، حيث وجّه بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والتشغيل لتقديم خدمة آمنة للأهالي.


وشملت الجولة متابعة تطوير امتداد كورنيش البر الغربي بطول 530 مترًا، حيث وجّه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمني، بالإضافة إلى تفقد القاعة الملحقة بمركز شباب البعيرات، ومتابعة السوق السياحي الجديد الملحق بكورنيش النيل على مساحة 1500 متر مربع ويضم 22 بازارًا بعناصر جمالية تعكس الهوية البصرية للأقصر.

