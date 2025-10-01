قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
ترقب لاجتماع البنك المركزي | هل يواصل سياسة خفض الفائدة؟
سقوط 3 شهداء في غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وسط غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر يتابع على أرض الواقع إصلاح عطل طارئ بمحطة الطود المدمجة

رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر يتابع على أرض الواقع إصلاح عطل طارئ بمحطة الطود المدمجة
رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر يتابع على أرض الواقع إصلاح عطل طارئ بمحطة الطود المدمجة
شمس يونس

تابع اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم، في إطار الحرص  على سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة وضمان وصول الخدمة للمواطنين بجودة عالية،  أعمال إصلاح عطل مفاجئ بمحطة مياه الشرب المدمجة بمركز الطود.

وجاءت المتابعة الميدانية بحضور النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس وليد عباس مدير عام المياه، والمهندس محمد فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حمدي عبد الله مدير إدارة الطود، إلى جانب عدد من مهندسي وفنيي الشركة الذين باشروا العمل على مدار الساعات الماضية لضمان عودة المحطة إلى طاقتها التشغيلية في أسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس الشركة خلال جولته أن فرق الطوارئ والصيانة في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع أي أعطال قد تطرأ على شبكات ومحطات المياه، مشيرًا إلى أن تواجد قيادات الشركة ميدانيًا يعكس الالتزام بتقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين دون انقطاع.

وأوضح أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بمحطات الشرب المدمجة نظرًا لما تمثله من أهمية في تغذية القرى والمناطق المحيطة بالمياه النقية، لافتًا إلى أن الأعطال يتم التعامل معها وفق خطط مدروسة تضمن تقليل فترة التوقف، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة وجودة التشغيل.

من جانبه، أشاد النائب ناصر الضوي بسرعة استجابة الشركة وحرص قيادتها على التواجد في مواقع العمل لمتابعة التفاصيل ميدانيًا، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز ثقة المواطن في الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

الأقصر اخبار الاقصر مياة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مجلس الشيوخ الأمريكي

قبل منتصف الليل.. الولايات المتحدة على موعد مع إغلاق حكومي تاريخي

ترشيحاتنا

وفد من وزارة الزراعة يتفقد عدد من المواقع الزراعية بمحافظة الأقصر

جولة تفقدية لوفد وزارة الزراعة لمتابعة جهود مكافحة الآفات بالأقصر

محافظ الأقصر يتابع مشروعات القرنة ويعلن افتتاح مدرسة جديدة وتطوير كورنيش النيل

محافظ الأقصر يتابع مشروعات القرنة ويعلن افتتاح مدرسة جديدة وتطوير كورنيش النيل

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الحدائق العامة والاعتناء بالمسطحات الخضراء وزيادة مساحتها

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الحدائق العامة والاعتناء بالمسطحات الخضرا

بالصور

النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

إطلالة كاجوال.. بسمة بوسيل تثير الجدل بظهورها الأخير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

تحترق خلال ثوان.. الضغط على هذا الزر في سيارات كيا يؤدي لكارثة

كيا
كيا
كيا

خدع العالم بذكائه.. كيف خطط السادات لمفاجأة حرب أكتوبر

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد