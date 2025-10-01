رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر يتابع على أرض الواقع إصلاح عطل طارئ بمحطة الطود المدمجة

تابع اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة وضمان وصول الخدمة للمواطنين بجودة عالية، أعمال إصلاح عطل مفاجئ بمحطة مياه الشرب المدمجة بمركز الطود.

وجاءت المتابعة الميدانية بحضور النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس وليد عباس مدير عام المياه، والمهندس محمد فوزي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حمدي عبد الله مدير إدارة الطود، إلى جانب عدد من مهندسي وفنيي الشركة الذين باشروا العمل على مدار الساعات الماضية لضمان عودة المحطة إلى طاقتها التشغيلية في أسرع وقت ممكن.

وأكد رئيس الشركة خلال جولته أن فرق الطوارئ والصيانة في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع أي أعطال قد تطرأ على شبكات ومحطات المياه، مشيرًا إلى أن تواجد قيادات الشركة ميدانيًا يعكس الالتزام بتقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين دون انقطاع.

وأوضح أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بمحطات الشرب المدمجة نظرًا لما تمثله من أهمية في تغذية القرى والمناطق المحيطة بالمياه النقية، لافتًا إلى أن الأعطال يتم التعامل معها وفق خطط مدروسة تضمن تقليل فترة التوقف، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة وجودة التشغيل.

من جانبه، أشاد النائب ناصر الضوي بسرعة استجابة الشركة وحرص قيادتها على التواجد في مواقع العمل لمتابعة التفاصيل ميدانيًا، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز ثقة المواطن في الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية.