قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد مركز شباب نجع البركة أهم مطالب الأهالي خلال لقائهم محافظ الأقصر

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وفداً من أهالي قرية نجع البركة بالغرب قامولا التابعة لمركز القرنة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر،  لعرض أهم مطالب واحتياجات القرية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.

وخلال اللقاء، عرض الأهالي مجموعة من المطالب أهمها إحلال وتجديد مركز شباب نجع البركة، نظراً لتهالك المبنى الحالي، حيث يُعد المركز المتنفس الوحيد لشباب القرية لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

ورصف الطرق المؤدية إلى القرية من ناحيتي الشيخ عامر وقرية أسمنت، في ظل تدهور حالة الطرق الترابية، مما يعيق حركة المواطنين خاصة في فصل الشتاء، ويؤثر على ربط القرية بالخدمات الحيوية بالمركز.

وبدء تنفيذ مشروع المجمع الأزهري بالقرية، حيث تم تخصيص الأرض منذ فترة دون البدء في التنفيذ، رغم افتقار القرية لمعهد أزهري يخدم الطلاب الراغبين في التعليم الأزهري.                        وطالب الأهالي بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم والبدء الفعلي في التنفيذ.

وطالبو بإعادة تشغيل الوحدة الصحية بقرية السيول، والتي أدى توقف العمل بها إلى حرمان الأهالي من الخدمات الطبية الأساسية، وأكد الأهالي أهمية توفير طاقم طبي دائم ومستلزمات طبية عاجلة لضمان تقديم الخدمة الصحية لعدد كبير من المواطنين بالقرية والمناطق المجاورة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أنه يولى اهتماماً خاصاً بجميع مطالب واحتياجات القرى والنجوع بالمحافظة، مشدداً على حرصه على التنسيق مع الجهات التنفيذية والوزارات المعنية لوضع حلول عملية وتدريجية لتلك المشكلات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، قام أهالي قرية نجع البركة بتكريم محافظ الأقصر تقديراً لجهوده في تنمية وتطوير قرى ونجوع المحافظة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد