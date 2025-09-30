تجديد مركز شباب نجع البركة أهم مطالب الأهالي خلال لقائهم محافظ الأقصر

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وفداً من أهالي قرية نجع البركة بالغرب قامولا التابعة لمركز القرنة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لعرض أهم مطالب واحتياجات القرية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.

وخلال اللقاء، عرض الأهالي مجموعة من المطالب أهمها إحلال وتجديد مركز شباب نجع البركة، نظراً لتهالك المبنى الحالي، حيث يُعد المركز المتنفس الوحيد لشباب القرية لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.

ورصف الطرق المؤدية إلى القرية من ناحيتي الشيخ عامر وقرية أسمنت، في ظل تدهور حالة الطرق الترابية، مما يعيق حركة المواطنين خاصة في فصل الشتاء، ويؤثر على ربط القرية بالخدمات الحيوية بالمركز.

وبدء تنفيذ مشروع المجمع الأزهري بالقرية، حيث تم تخصيص الأرض منذ فترة دون البدء في التنفيذ، رغم افتقار القرية لمعهد أزهري يخدم الطلاب الراغبين في التعليم الأزهري. وطالب الأهالي بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم والبدء الفعلي في التنفيذ.

وطالبو بإعادة تشغيل الوحدة الصحية بقرية السيول، والتي أدى توقف العمل بها إلى حرمان الأهالي من الخدمات الطبية الأساسية، وأكد الأهالي أهمية توفير طاقم طبي دائم ومستلزمات طبية عاجلة لضمان تقديم الخدمة الصحية لعدد كبير من المواطنين بالقرية والمناطق المجاورة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أنه يولى اهتماماً خاصاً بجميع مطالب واحتياجات القرى والنجوع بالمحافظة، مشدداً على حرصه على التنسيق مع الجهات التنفيذية والوزارات المعنية لوضع حلول عملية وتدريجية لتلك المشكلات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، قام أهالي قرية نجع البركة بتكريم محافظ الأقصر تقديراً لجهوده في تنمية وتطوير قرى ونجوع المحافظة.