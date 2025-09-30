القبض على عاطلين تعديا على طالب بسلاح أبيض في الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء بالأقصر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21الجارى تبلغ لقسم شرطة الأقصر من أحد الأشخاص طالب مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة"، بتضرره من شخصين لقيامهما بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته أثناء إستقلالهما دراجة نارية بدائرة القسم لسابقة وجود خلافات مالية بينهم .

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة عاطلان "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.