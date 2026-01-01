بالأسماء..جامعة الإسكندرية تصدر قررات تعيين وكلاء جدد في الكليات

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية قررات بتعيين وكلاء جدد بكليات الجامعة.
وجاءت القرارات علي النحو التالى :
* تعيين الدكتورة علياء عادل عبد العزيز رمضان - الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات.
* تعيين الدكتور أشرف فؤاد السيد سلطان - الاستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية الأعمال وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة 3 سنوات.
* تعيين الدكتور محمد احمد عبد القادر صدقه - الأستاذ بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات .
* تعيين الدكتور محمد عبد التواب محمد زيدان - الاستاذ بقسم الانسجة والخلايا بكلية الطب البيطري وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات .
* تعيين الدكتورة أماني أمين رضا محمد - الاستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات.
* تعيين الدكتور هانى خليل فرج رزق - الاستاذ بقسم المحاسبة بكلية الأعمال وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة 3 سنوات.
* تعيين الدكتورة أمل كرم خليفه سمعان - الاستاذ بقسم تكنولوچيا التعليم بكلية التربية النوعية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية لمدة 3 سنوات.