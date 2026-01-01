فحص 615 شخصا ضمن قافلة طبية في قوص قنا

أ ش أ

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قنا، قافلة طبية في قرية " جراجوس " التابعة لمركز قوص، تمكنت من فحص 615 حالة وصرف العلاج لها بالمجان.



وتم تنظيم القافلة تحت إشراف إدارة خدمة المجتمع والقوافل في الجامعة ورعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة.



وقال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور محمد سعيد، في تصريحات صحفية، اليوم/الخميس/، إن القافلة الطبية قامت بتقديم خدماتها وصرف العلاج المجاني لـ 615 حالة في تخصصات ( الباطنة – والرمد – والأنف والأذن – والعظام – والأطفال – والجلدية - والنساء والتوليد) بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة.



كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأخطار المخدرات وتأثيرها السلبى على الفرد والمجتمع.