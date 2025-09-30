مياه الشرب بالأقصر: المنصة الإلكترونية الجديدة تحقق نقلة نوعية في الخدمات

أكد اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن الشركة ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير خدماتها وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين من خلال إطلاق منصتها الإلكترونية الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي بمجال المياه والصرف الصحي.

وقال اللواء أحمد رمضان: "نحرص على أن تكون خدماتنا أكثر سهولة وفاعلية للمواطنين، لذلك وفرنا عبر المنصة الإلكترونية مجموعة شاملة من الخدمات مثل الاستعلام عن الفواتير والمدفوعات، تسجيل قراءة العدادات، متابعة الطلبات، وتقديم الشكاوى والاقتراحات، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمة."

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن المنصة الجديدة ستتيح كذلك إمكانية دفع الفواتير إلكترونيًا بوسائل دفع متعددة وآمنة، بما يوفر الوقت والجهد ويجعل التعامل مع الشركة أكثر سلاسة ومرونة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وختم اللواء أحمد رمضان تصريحه بالتأكيد على أن الشركة ملتزمة بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في خدمة المواطنين، مع تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز، مشددًا على أن المواطن سيبقى دائمًا محور اهتمام الشركة وأساس خططها التطويرية.