قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
اجتماع نادر لترامب بكل القادة العسكريين في العالم.. فما الحكاية؟
سوريا.. قوات الاحتلال تتوغل في بلدة كويا بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تلوث بترولي جديد يهدد الشعاب المرجانية والسواحل السياحية بالبحر الأحمر.. تحقيقات عاجلة
الاتحاد الأوروبي يرحب بخطة ترامب بشأن غزة
مرة بالحلويات والأخرى بالتهديد.. ننشر أقوال الطفل في واقعة الاعتداء عليه من نقاش بالمعصرة
سويلم يتابع موقف مجهودات الوزارة لتطوير البحيرات الشمالية وتأمين فرص العمل للصيادين
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات محافظة المنوفية.. بعد قليل
النتيجة عادلة والزمالك سيتراجع بقوة.. طارق الشناوي يعلق على فوز الأهلي
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الشرب بالأقصر: المنصة الإلكترونية الجديدة تحقق نقلة نوعية في الخدمات

رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر: المنصة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في الخدمات وتحقيق لرؤية مصر 2030
رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر: المنصة الإلكترونية الجديدة نقلة نوعية في الخدمات وتحقيق لرؤية مصر 2030
شمس يونس

أكد اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن الشركة ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير خدماتها وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين من خلال إطلاق منصتها الإلكترونية الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي بمجال المياه والصرف الصحي.

وقال اللواء أحمد رمضان: "نحرص على أن تكون خدماتنا أكثر سهولة وفاعلية للمواطنين، لذلك وفرنا عبر المنصة الإلكترونية مجموعة شاملة من الخدمات مثل الاستعلام عن الفواتير والمدفوعات، تسجيل قراءة العدادات، متابعة الطلبات، وتقديم الشكاوى والاقتراحات، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين جودة الخدمة."

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن المنصة الجديدة ستتيح كذلك إمكانية دفع الفواتير إلكترونيًا بوسائل دفع متعددة وآمنة، بما يوفر الوقت والجهد ويجعل التعامل مع الشركة أكثر سلاسة ومرونة.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة.

وختم اللواء أحمد رمضان تصريحه بالتأكيد على أن الشركة ملتزمة بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في خدمة المواطنين، مع تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز، مشددًا على أن المواطن سيبقى دائمًا محور اهتمام الشركة وأساس خططها التطويرية.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

ترشيحاتنا

الذهب

الذهب يسجل مستويات قياسية وسط مخاوف إغلاق حكومي محتمل في أمريكا

فتح باب التظلمات

فتح باب التظلمات لطلبات الحجز المرفوضة ضمن مبادرة "بيتك في مصر"

الفضة

«الملاذ الآمن»: الفضة تسجل على مستوياتها في 14 عامًا

بالصور

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها
دنيا سامي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

فيديو

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد