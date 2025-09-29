افتتاح منفذ بيع الكتب للكبار والأطفال بمكتبة مصر العامة بالأقصر

افتتح المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، مساءاليوم منفذ بيع الكتب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بالأقصر، والذي يضم معرضين، الأول مخصص للكبار، والآخر للأطفال، في إطار تعزيز الدور الثقافي والتوعوي بالمحافظة.



شهد الإفتتاح حضور واسع من القيادات التنفيذية والثقافية، حيث شارك في الافتتاح كل من دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور أحمد أمان المنسق العام لمكتبات مصر العامة، والدكتور محمد حساني وكيل وزارة ومدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.



وعقب الافتتاح، عقد أول اجتماع لمجلس أمناء مكتبة مصر العامة بالأقصر، والذي يضم نخبة من المثقفين وأصحاب الرأي والمؤثرين في المجتمع الأقصرى، حيث جرى استعراض دور المجلس في وضع الخطط والرؤى المستقبلية لدعم الأنشطة الثقافية وتعزيز دور المكتبة كمركز إشعاع فكري بالمحافظة.



كما حضر محافظ الأقصر، الحفل الختامي للأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة لعام 2025، والذي تضمن عدداً من الفعاليات والعروض التي عكست مواهب الأطفال والشباب المشاركين، في إطار حرص المكتبة على اكتشاف الطاقات الإبداعية وصقلها ، وتكريم المساهمين فى تدريب الأطفال والشباب .



وأعرب المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، عن سعادته بافتتاح الفرع الثالث للمكتبة، مشيراً إلى أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح أفرع جديدة تزامناً مع احتفالات انتصارات أكتوبر، بما يضمن تغطية كافة مراكز ومدن المحافظة بفروع مكتبة مصر العامة.



وأكد عماره، أن دعم المكتبات ونشر الثقافة من أولويات العمل بالمحافظة، مشيداً بدور أهالي الأقصر في دعم الحركة الثقافية، ومؤكداً أن الثقافة هي عنوان حضارة الشعوب، وأساس بناء الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء وحب الأوطان.