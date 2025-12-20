صلاح حليمة: روسيا تسعى لتعزيز حضورها في أفريقيا من خلال شراكة استراتيجية متوازنة

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن هدف روسيا الرئيسي في أفريقيا يتمثل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الدول الأفريقية على أسس من العدالة والتوازن، بعيدًا عن الانحياز أو الشروط غير المتكافئة التي تميز بعض العلاقات الأوروبية مع القارة.

أوضح حليمة، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن العلاقات الروسية-الأفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري، والبنية التحتية، وقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في ظل العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، مؤكدا أن الشراكة تمتد إلى مستويات متعددة الأطراف لدعم دور إفريقيا في الإصلاحات الدولية بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة.



تفعيل أجندة أفريقيا 2063 وتحقيق التنمية المستدامة

وأشار السفير حليمة إلى أن المنتدى الروسي الأفريقي يلتزم بأهداف أجندة أفريقيا 2063، والتي تشمل 18 قطاعًا تنمويًا، مع تركيز خاص على الاقتصاد، الاستثمار، الصحة، والتعليم، إضافة إلى التعاون السياسي في مكافحة الإرهاب وتعزيز المشاركة الأفريقية في مجموعة البريكس.



آفاق التجارة والاستثمار بين روسيا والدول الأفريقية

كشف «حليمة» أن روسيا تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع أفريقيا من حوالي 29 مليار دولار إلى نحو 40 مليار دولار، عبر تعزيز الاستثمار في البنية التحتية والطاقة وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، بما يعكس توجهًا نحو تعميق الشراكة الاقتصادية المستدامة بين الجانبين.