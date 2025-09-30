قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات جديدة من التعليم بشأن مادة البرمجة و الذكاء الاصطناعي
تقلبات أجواء نهاية سبتمبر.. تعرف على طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة
بينها 3 شاحنات وقود..قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تتوجه إلى غزة
تفاصيل صادمة.. شهادة ضابط المباحث تكشف كيف استدرج نقاش طفل المعصرة واعتدى عليه مرتين
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أطال الحرب على غزة لمكاسب سياسية ضيقة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
معجزات وكرامات سيدنا النبي في الدنيا والآخرة.. علي جمعة يوضحها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
عشرات القتلى والمصابين والمفقودين .. انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر: ذوو الهمم شركاء في التنمية ولن ندخر جهدًا لتمكينهم ودمجهم بالمجتمع

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، دعمه الكامل لمطالب وحقوق ذوي الهمم داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تمكينهم وتذليل كافة العقبات أمامهم باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن وشريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية.

وقال عماره: "محافظة الأقصر لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لذوي الهمم، وسنعمل على تيسير الخدمات المقدمة لهم وضمان دمجهم وتمكينهم في المجتمع، فهم يمثلون طاقة حقيقية يجب استثمارها في بناء المستقبل."

وشدد المحافظ على أن جميع المطالب التي جرى طرحها خلال الاجتماع الأخير مع مسؤولي ملف ذوي الهمم قيد التنفيذ، بدءًا من تيسير الإجراءات الخاصة باللجان الطبية واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، مرورًا بتخصيص أماكن وقوف ومواقف ملائمة، وحتى توفير الأجهزة الطبية المتخصصة ومراكز التأهيل.

وأضاف أن المحافظة ستتابع بشكل دوري تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، لضمان حصول ذوي الهمم على حقوقهم كاملة، مشيدًا في الوقت نفسه بروح الإرادة والتحدي التي يتمتع بها أبناء هذه الفئة.

واختتم عماره تصريحه بالتأكيد على أن رعاية ذوي الهمم ودعمهم ليست مجرد التزام حكومي، بل مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع، موضحًا أن الأقصر ستظل نموذجًا في احتضان أبنائها وتقديم الخدمات التي تليق بكرامتهم وإنسانيتهم.
 

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

الزراعة

منحة مناخية.. كيف يؤثر انخفاض درجات الحرارة على المحاصيل الزراعية؟

جولة اليوم

رئيسة المجلس القومي للمرأة تتفقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

رئيس جامعة المنصورة ورئيس المجلس القومي للمرأة يشهدان فعاليات ندوة "معًا بالوعي نحميها"

بالصور

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الإطلالة

نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة
نرمين الفقى تستعرض قوامها الممشوق بهذه الاطلالة

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد