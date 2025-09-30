محافظ الأقصر: ذوو الهمم شركاء في التنمية ولن ندخر جهدًا لتمكينهم ودمجهم بالمجتمع

أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، دعمه الكامل لمطالب وحقوق ذوي الهمم داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تمكينهم وتذليل كافة العقبات أمامهم باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن وشريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية.

وقال عماره: "محافظة الأقصر لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لذوي الهمم، وسنعمل على تيسير الخدمات المقدمة لهم وضمان دمجهم وتمكينهم في المجتمع، فهم يمثلون طاقة حقيقية يجب استثمارها في بناء المستقبل."

وشدد المحافظ على أن جميع المطالب التي جرى طرحها خلال الاجتماع الأخير مع مسؤولي ملف ذوي الهمم قيد التنفيذ، بدءًا من تيسير الإجراءات الخاصة باللجان الطبية واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، مرورًا بتخصيص أماكن وقوف ومواقف ملائمة، وحتى توفير الأجهزة الطبية المتخصصة ومراكز التأهيل.

وأضاف أن المحافظة ستتابع بشكل دوري تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، لضمان حصول ذوي الهمم على حقوقهم كاملة، مشيدًا في الوقت نفسه بروح الإرادة والتحدي التي يتمتع بها أبناء هذه الفئة.

واختتم عماره تصريحه بالتأكيد على أن رعاية ذوي الهمم ودعمهم ليست مجرد التزام حكومي، بل مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع، موضحًا أن الأقصر ستظل نموذجًا في احتضان أبنائها وتقديم الخدمات التي تليق بكرامتهم وإنسانيتهم.

