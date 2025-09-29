قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
محافظات

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبحث مطالب ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبحث مطالب ذوي الهمم والعمل على دمجهم بالمجتمع
محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبحث مطالب ذوي الهمم والعمل على دمجهم بالمجتمع
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي ملف ذوي الهمم وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة أهم المطالب والاحتياجات الخاصة بذوي الهمم داخل المحافظة، بما يضمن تيسير الخدمات المقدمة لهم وتحقيق دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

حضر الاجتماع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمود باسل مدير مديرية العمل، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، والدكتور هشام صبري مدير إدارة المجالس الطبية.

وخلال اللقاء، استعرض الحضور أبرز التحديات والمطالب التي تواجه ذوي الهمم بالمحافظة، والتي جاء في مقدمتها إنشاء لجنة طبية (كوميسيون) بالأقصر بدلاً من سوهاج لتخفيف المشقة على المواطنين.

زيادة أماكن الوقوف المخصصة لذوي الهمم، مع تخصيص مواقف في بداية الكورنيش ونهايته، وتوفير أماكن إضافية بعدة مواقع.

توفير أجهزة طبية متخصصة مثل رسم المخ، رسم العصب والعضلات، بجانب خدمات القوقعة (تركيب، صيانة، قطع غيار، وزراعة).

إقامة مركز تنمية وتأهيل خاص بذوي الإعاقة وإنشاء وحدة لمتابعة الخدمات المقدمة لهم.

زيادة دعم نادي "الإرادة والتحدي"، وتوفير فرص عمل مناسبة، مع بدء تنفيذ عقود عمل لـ 27 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص اعتبارًا من أكتوبر القادم.

تسريع إجراءات استخراج وتجديد بطاقات الخدمات المتكاملة وتقليل مدة استخراج الكارنيهات، وإصدار كارنيهات تكافل وكرامة لفئة الإصابات مدى الحياة.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع دعمه الكامل لمطالب ذوي الهمم، مؤكدًا أن "محافظة الأقصر لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لذوي الهمم، وسنعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم، بما يضمن دمجهم وتمكينهم في المجتمع، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن وشريكًا رئيسيًا في التنمية."

كما شدد على أن المحافظة ستقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات ، مع التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة.

وفي ختام اللقاء، وجّه مسؤولو ملف ذوي الهمم الشكر والتقدير للمحافظ على سرعة استجابته لمطالبهم وتحديد موعد لعقد اجتماع مقبل لمتابعة التنفيذ.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

