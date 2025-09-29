محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لبحث مطالب ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي ملف ذوي الهمم وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، لمناقشة أهم المطالب والاحتياجات الخاصة بذوي الهمم داخل المحافظة، بما يضمن تيسير الخدمات المقدمة لهم وتحقيق دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

حضر الاجتماع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومحمد جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمود باسل مدير مديرية العمل، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، والدكتور هشام صبري مدير إدارة المجالس الطبية.

وخلال اللقاء، استعرض الحضور أبرز التحديات والمطالب التي تواجه ذوي الهمم بالمحافظة، والتي جاء في مقدمتها إنشاء لجنة طبية (كوميسيون) بالأقصر بدلاً من سوهاج لتخفيف المشقة على المواطنين.

زيادة أماكن الوقوف المخصصة لذوي الهمم، مع تخصيص مواقف في بداية الكورنيش ونهايته، وتوفير أماكن إضافية بعدة مواقع.

توفير أجهزة طبية متخصصة مثل رسم المخ، رسم العصب والعضلات، بجانب خدمات القوقعة (تركيب، صيانة، قطع غيار، وزراعة).

إقامة مركز تنمية وتأهيل خاص بذوي الإعاقة وإنشاء وحدة لمتابعة الخدمات المقدمة لهم.

زيادة دعم نادي "الإرادة والتحدي"، وتوفير فرص عمل مناسبة، مع بدء تنفيذ عقود عمل لـ 27 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص اعتبارًا من أكتوبر القادم.

تسريع إجراءات استخراج وتجديد بطاقات الخدمات المتكاملة وتقليل مدة استخراج الكارنيهات، وإصدار كارنيهات تكافل وكرامة لفئة الإصابات مدى الحياة.

وأكد محافظ الأقصر خلال الاجتماع دعمه الكامل لمطالب ذوي الهمم، مؤكدًا أن "محافظة الأقصر لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لذوي الهمم، وسنعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم، بما يضمن دمجهم وتمكينهم في المجتمع، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن وشريكًا رئيسيًا في التنمية."

كما شدد على أن المحافظة ستقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات ، مع التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة.

وفي ختام اللقاء، وجّه مسؤولو ملف ذوي الهمم الشكر والتقدير للمحافظ على سرعة استجابته لمطالبهم وتحديد موعد لعقد اجتماع مقبل لمتابعة التنفيذ.