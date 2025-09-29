ضبط طن سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق في الأقصر

نجحت حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين بالأقصر في ضبط طن كامل من السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق.

وجاءت الحملة بتوجيهات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل المديرية، وتشديده على متابعة المخابز والأسواق وضبط أي مخالفات تضر بالمواطنين، حيث ترأس الحملة كل من جبريل بكري محمود مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، بمشاركة كل من جندي سعيد أحمد وشريف أحمد سعد ورفاعي أحمد ومروان أحمد، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بقيادة صلاح زكريا.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية شملت 25 لفة كولا زيرو سعة لتر ونصف و31 لفة فانتا سعة 2.5 لتر و9 كراتين خل زجاجة لتر و52 كرتونة حلويات متنوعة (حلويات أطفال – شوكولاتة – كيك – مارشميلو – حلوى مولد).



وتم التحفظ على المضبوطات والتي جرى تحميلها على سيارتين، لحين عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محضر بالواقعة.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية المكثفة، لمنع تداول أي منتجات قد تضر بصحة المواطنين وضمان توافر سلع غذائية آمنة بالأسواق