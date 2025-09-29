قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
محافظات

ضبط طن سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالأسواق في الأقصر

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر
شمس يونس

نجحت حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين بالأقصر في ضبط طن كامل من السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق.

وجاءت الحملة بتوجيهات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل المديرية، وتشديده على متابعة المخابز والأسواق وضبط أي مخالفات تضر بالمواطنين، حيث ترأس الحملة كل من جبريل بكري محمود مدير عام التجارة الداخلية، وأحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، بمشاركة كل من جندي سعيد أحمد وشريف أحمد سعد ورفاعي أحمد ومروان أحمد، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بقيادة صلاح زكريا.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية شملت 25 لفة كولا زيرو سعة لتر ونصف و31 لفة فانتا سعة 2.5 لتر و9 كراتين خل زجاجة لتر و52 كرتونة حلويات متنوعة (حلويات أطفال – شوكولاتة – كيك – مارشميلو – حلوى مولد).


وتم التحفظ على المضبوطات والتي جرى تحميلها على سيارتين، لحين عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محضر بالواقعة.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية المكثفة، لمنع تداول أي منتجات قد تضر بصحة المواطنين وضمان توافر سلع غذائية آمنة بالأسواق

الأقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

